The Chemical Brothers – “Surrender”: 20th Anniversary Reissue

Ende der 90er Jahre schaffte das Electronica-Duo aus Manchester seinen internationalen Durchbruch mit dem dritten Album. Als “Surrender” im Sommer 1999 in die Läden kam, hatten The Chemical Brothers bereits ihren eigenen Mythos kreiert. Vorausgegangen war die Single “Hey Boy Hey Girl”. Diese wurde in kürzester Zeit zur Hymne der Clubszene – und das weltweit!

“Surrender” hatte allerdings weit mehr als nur gute Tracks zu bieten, wie “The Sunshine Underground” – das Herzstück des Albums. Vokalisten wie Bernard Sumner, Hope Sandoval, Jonathan Donahue und Noel Gallagher wurden in die Songs der Band eingebaut, weniger in Form von Gastsängern, mehr als Bestandteile eines Soundsystems. The Chemical Brothers boten zudem ein volles, visuelles Spektrum – dazu hat Kate Gibbs halluzinatorisches Artwork einen großen Teil beigetragen.

“Surrender” wurde 1999 bei den Q-Awards zum “Album of the Year” gekürt, ein Jahr später gewann die Band den Award als “Best Dance Act” bei den Brit Awards. Es folgte ein Auftritt als Headliner beim Glastonbury Festival, ein legendärer Gig (und zwar kurz bevor der Zaun um das Festivalgelände aufgrund des großen Andrangs förmlich explodiert ist).

Die Anniversary Version in der Deluxe-Ausgabe enthält elf Tracks mit zwei zusätzlichen CDs mit unveröffentlichten Titeln und einer DVD (u.a. Live-Footage enthält, gefilmt von der BBC beim Glastonbury Festival 2000, das seit der Live-Ausstrahlungen nicht mehr gezeigt wurde). Im Package enthalten ist außerdem ein exklusives Buch mit Liner Notes und Drucken des kultigen Artworks.

Mir liegt zur Review nur die Doppel-CD mit dem Originalalbum sowie einer Bonus-Disc voller B-Seiten und Remixe vor. Nicht das ultimative Fanpaket, aber allemal gut genug, um diesen Meilenstein gebührend zu feiern und sich in eine Zeit zurück zu denken, als die elektronische Musik den Sprung von trendy zu kultig schaffte.

Unsere The Chemical Brothers Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 1.12.2019 um 11:31 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API