Mit ihrem neuen Album “Perdida” gehen die STONE TEMPLE PILOTS auf ein Soundabenteuer: Es ist ihr erstes rein akustisches Album und enthält 10 sehr persönliche Songs, die introspektive Texte mit unerwarteten Instrumentierungen verweben und den Hörer auf eine höchst emotionale und musikalisch aufregende Reise mitnehmen, bei der es darum geht, loszulassen und neu anzufangen. “Perdida” wird ab dem 7. Februar 2020 erhältlich sein und erscheint auf CD sowie über die digitalen Anbieter und als Stream. Die erste Single, “Fare Thee Well”, kann ab sofort hier heruntergeladen werden.

“Fare Thee Well”, die erste Single und der erste Song auf dem Album, steigt mit der Einleitung durch eine akustische Gitarre gleich in den wehmütigen Tonfall des Albums ein. Die erste Zeile lautet: „Fare thee well, so long / I hate to say goodbye to you“.

“Perdida” ist das achte Studioalbum der Band und wurde von Gitarrist Dean DeLeo, Bassist Robert DeLeo, Drummer Eric Kretz und Sänger Jeff Gutt, der 2017 zur Band stieß, aufgenommen. Die Band produzierte das Album selbst und nahm den Großteil davon in diesem Jahr in Kretz‘ Bomb Shelter Studio auf. Dean erklärte, dass der Titel des Albums (spanisch für „Verlust“) die düstere Atmosphäre des Albums ausdrückt. „Du musst es durchleben, um es schreiben zu können, und dieses Album ist eine Reflektion darüber, wo wir in der letzten Zeit standen.“ Gutt betont, dass die emotionale Aufrichtigkeit des Albums ihn dazu gebracht hat, seine Texte auf den Punkt zu bringen: „Ich musste mich selbst verwundbar machen, um die Texte zu schreiben, so wie Dean und Robert es taten, als sie die Musik schrieben.“ Robert beschreibt “Perdida” dank des Einsatzes von Flöte, Altsaxophon, einiger Vintage-Keyboards, eines Guitarrón und eines Marxophons (eine Art Zither), die das Album durchziehen, als eine ebenso musikalische wie emotionale Reise. „Ich habe es immer geliebt, wie verschiedene Instrumente einen Song auf ganz unerwartete Weise akzentuieren können. Es machte zudem große Freude, mit anderen Musikern zusammenzuarbeiten, denn es gab uns die seltene Gelegenheit, unsere Songs mit den Ohren Anderer zu hören.“

Die STONE TEMPLE PILOTS werden kurz vor der Veröffentlichung des Albums eine Tour mit 15 Dates durch Nordamerika starten. Bei jeder Performance wird die Band nicht nur den Sound von “Perdida” rekreieren, sondern auch andere Songs aus ihrem mit mehrfachem Platin ausgezeichneten Repertoire neu erfinden. Kretz sagte, die Band freue sich darauf, nicht nur die neuen Songs im akustischen Sound zu spielen, sondern auch Songs aus den früheren Alben mit auf die Setlist zu nehmen. „Wir werden endlich die Chance bekommen, Songs aus unserem Katalog zu spielen, die wir noch nie live gespielt haben, oder die wir zumindest in den vergangenen 20 Jahren nicht live gespielt haben.“ Robert erklärte, die Band schaue gespannt darauf, diesen Traum im Februar 2020 wahr werden zu lassen. „Wir sind sehr aufgeregt, denn es ist für uns nicht nur die Chance, das neue Album auf eine ganz besondere Art zu präsentieren, sondern auch das, was dazu beigetragen hat, dass wir nun da sind, wo wir sind.“

Tracklisting “Perdida”:

“Fare Thee Well” “Three Wishes” “Perdida” “I Didn’t Know The Time” “Years” “She’s My Queen” “Miles Away” “You Found Yourself” “I Once Sat At Your Table” “Sunburst”

