Coogans Bluff präsentieren “GADFLY”

Coogans Bluff

Coogans Bluff hauen so kurz vorm Jahresende noch einen Appetizer auf das am 24.01.2020 erscheinende neue Album in Form eines neuen Songs/Videos raus.

“Gadfly” kann mit seiner hart rockenden Seite nur einen kleinen Teil des kommenden Albums widerspiegeln. Der Opener geht weiter, wo die Band mit “Flying To The Stars” vor vier Jahren aufgehört hat.

Stillstand ist im Wortschatz von Coogans Bluff nicht vorhanden. Mit ihrem mittlerweile siebten Album nimmt uns die Band mit auf eine wilde Reise durch die späten 60er und frühen 70er Jahre. Retro-Sound, der sich nicht den Genregrenzen beugt. Ein überraschendes Album, das erneut den Drang nach Weiterentwicklung untermalt. Ein Gemisch aus 70er Prog- und Krautrock, verbandelt mit Captain Beefheart, Colloseum, King Zappa oder King Crimson…

