SUZAN KÖCHER’S SUPRAFON – Suprafon

Als Rezensent kommt man sich manchmal vor wie ein Goldgräber, der viele kleine Goldstückchen und Plättchen findet und dann plötzlich liegt da so ein großer Nugget vor Dir bzw. im Player und man bekommt vor lauter Staunen den Mund nicht mehr zu. So geschehen beim jetzt erschienenen zweiten Album von Suzan Köcher, die nun unter Suzan Köcher’s Suprafon firmiert.

Mit ihrer verführerisch, träumerischen Stimme entführt sie den Hörer in fremde, geheimnisvolle Welten, die die Musiker aus aller Welt um die Stimme herum aufbauen. Als Genre wird im Presse-Kit Psychedelic Folk-Rock angegeben, was dem ganzen Album in keinster Weise gerecht wird. Krautrockige Gitarren, Psych-Folk, chansonlastige Parts auch gerne mal postrockige oder spacige Gitarren und immer wieder diese Stimme. Hier gibt es so viel zu entdecken und das Album wird auch auf Dauer nicht langweilig.

Zum Ende des Jahrs noch mal ein richtiger Volltreffer.

Gleich zu Beginn des neuen Jahres kann man die Musikverrückten vielerorts live sehen:

11.01.2020 – DE Frankfurt am Main, Sky High Festival

12.02.2020 – DE Nürnberg, MUZClub

13.02.2020 – DE Göttingen, Dots

14.02.2020 – DE Detmold, Kaiserkeller

15.02.2020 – DE Berlin, Berghain Kantine

20.02.2020 – DE Dortmund, subrosa

21.02.2020 – DE Langenberg, KGB

22.02.2020 – DE Celle, MS Loretta

29.02.2020 – DE Dresden, Reverberation Festival

05.03.2020 – DE Lichtentanne, St. Barbara

06.03.2020 – DE Leipzig, Ilses Erika + Stonefield

07.03.2020 – DE Hannover, Café Glocksee + Stonefield

08.03.2020 – DE München, Milla + Stonefield

09.03.2020 – DE Köln, Blue Shell + Stonefield

13.03.2020 – DE Wuppertal, Börse

14.03.2020 – DE Ulm, Hudson

17.03.2020 – DE Hamburg, Häkken

18.03.2020 – DE Flensburg, Volksbad

19.03.2020 – DK Copenhagen, Lygtens Kro

20.03.2020 – SE Tranås, Plan B

21.03.2020 – SE Uddevalla, Kontoret

21.05.2020 – DE Oldenburg, Polyestival

