TÖRZS – Tükör

Bereits im Oktober hat das ungarische Post-Rock/Shoegaze-Trio „TÖRZS“ ihr Album „Tükör“ vorgestellt. In Europa fand sich noch kein Label und so erschien es vorerst in Eigeninitiative.

Eingespielt wurde das Werk live in einem Höhlensystem in einem ungarischen Nationalpark. Diese Herangehensweise macht das Album zu einem Ort der inneren Ruhe und Selbstreflexion, was sich auch im Albumtitel „Tükör“ (übersetzt „Spiegel“) niederschlägt.

Einzelne Songs aus diesem Werk herauszuheben wäre weder sinnvoll noch dienlich, denn das Album funktioniert in seiner wunderbaren Gesamtheit am besten. Es lädt ein zum Träumen, Reflektieren und Treibenlassen. Die akustische Atmosphäre des Höhlengeflechts verdichtet hierbei den Gesamteindruck um ein Vielfaches.

Am 10.01.2020 erscheint dieses Meisterwerk an Post-Rock/Shoegaze als Vinyl beim Label Golden Antenna Records in einer Splatter-Color-Version.

