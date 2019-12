Pearl Jam Tour 2020 Deutschland – Berlin Frankfurt Wien Zürich

Bis heute zählen Pearl Jam ohne Frage zu den spielfreudigsten, tollsten und – im besten Sinne – unberechenbarsten Live-Acts der Rock-Welt. Denn welche Band macht sich schon die Mühe ihre Fans bei jedem Konzert mit einer neuen Setlist zu überraschen? Wer spielt im Schnitt über dreißig Songs pro Show? Und wer Bitteschön hat mit Songs wie „Better Man“, „Go“, „Jeremy“, „Lightning Bolt“ oder eben „Alive“ so viele Live-Kracher, dass das Publikum kaum zu Atem kommt?

Kurz vor ihrem offiziellen 30. Bühnenjubiläum, kommt die Band aus Seattle wieder live nach Deutschland. Dabei wird es neben der fast schon obligatorischen Show in Berlin auch ein Konzert in Frankfurt geben, wo die Band seit sage und schreibe 1992 nicht mehr live gespielt hat! In beiden Städten wird die britische Band IDLES als Special Guest den Abend eröffnen.

Pearl Jam Tour 2020 Deutschland

23.06.2020 Frankfurt – Festhalle

25.06.2020 Berlin – Waldbühne

07.07.2020 Wien – Wiener Stadthalle

17.07.2020 Zürich – Hallenstadion

