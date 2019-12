GREGORIAN zum 20-jährigen Jubiläum auf ausgedehnter Welt-Tournee

Gregorian sind mit ihrem Jubiläumsalbum „20/2020“ auf Platz 21 der Offiziellen Deutschen Albumcharts eingestiegen. Der erfolgreichste Chor der Welt überzeugt mit 32 Songs auf 2CDs, darunter 11 brandneue Interpretationen aktueller Chart-Hits und das brandneue Gregorian-Original „20 Years“. Neben neu aufgenommenen Songs beinhaltet das Album auch Neuaufnahmen einiger bekannter Gregorian-Klassiker.

Ab dem 31.12.2019 begeben sich GREGORIAN auf große Jubiläums-Tournee. Die internationale Tour führt das Musik-Ensemble in die größten Hallen in 28 Ländern. Insgesamt werden GREGORIAN auf ihrer Welt-Tournee über 90 Konzerte spielen.

Auf dem mehr als zweistündigen Programm stehen die großen musikalischen Meilensteine der beispiellosen Karriere des weltweiten erfolgreichsten Chors wie „Moments Of Peace“, „Nothing Else Matters“, „With Or Without You“, sowie die Highlights aus den aufwendigen Live-Produktionen der letzten Jahre und Songs aus ihrem neuen Album „20/2020“ im Mittelpunkt. Produzent Frank Peterson: “Am treffendsten beschreibt den Erfolg von GREGORIAN die Kombination aus einer perfekten Songauswahl und einer großen Show-Produktion, die mit ihren aufwendigen Licht- und Bühneninszenierungen ein GREGORIAN-Konzert zu einer visuellen und spektakulären Show werden lässt. Ich investiere viel Zeit und Akribie in Konzeption und Umsetzung, bisher wurde dieser Aufwand bei jeder unserer Shows vom Publikum mit Standing-Ovations belohnt“.

Seit 1999 konnte GREGORIAN mit bislang 18 CDs und 7 DVDs über 10 Millionen Tonträger weltweit verkaufen und erhielt in 24 verschiedenen Ländern Gold- und Platinauszeichnungen. 2.600.000 Konzertbesucher, 1.200 Konzerte, 31 Länder, fünf Shows pro Woche: GREGORIAN haben mit ihren Tourneen in den vergangen 20 Jahren neue Maßstäbe gesetzt und sind eine der erfolgreichsten deutschen Show-Produktionen weltweit.

Tourdaten:

22.12.2019 – Timmendorfer Strand, Maritim Seehotel (exklusive Vorpremiere)

31.12.2019 – Wuppertal, Historische Stadthalle

02.01.2020 – Bremen, Stadthalle 7

03.01.2020 – Rostock, Stadthalle

04.01.2020 – Chemnitz, Stadthalle

05.01.2020 – Dresden, Kulturpalast

07.01.2020 – Erfurt, Messehalle

08.01.2020 – Berlin, Mercedes Benz Arena

09.01.2020 – Leipzig, Arena

10.01.2020 – Magdeburg, GETEC Arena

11.01.2020 – Fulda, Esperantohalle

14.01.2020 – Düsseldorf, Mitsubishi Arena

15.01.2020 – Frankfurt, Alte Oper

16.01.2020 – Nürnberg, Meistersingerhalle

23.01.2020 – Hannover, TUI Arena

24.01.2020 – Mannheim, Rosengarten

25.01.2020 – Kempten, Big Box

26.01.2020 – Innsbruck, Olympiahalle

28.01.2020 – Heilbronn, Harmonie

29.01.2020 – Ravensburg, Oberschwabenhalle

31.01.2020 – Trier, Arena

02.02.2020 – Düren, Arena

04.02.2020 – Oberhausen, König Pilsener Arena

05.02.2020 – Köln, Lanxess Arena

06.02.2020 – Dortmund, Westfalenhalle 3A

01.05.2020 – Hamburg, Barclaycard Arena

