Mandoki Soulmates – die neue Weihnachtssingle “The Torch”

Mit ihrem aktuellen Doppelalbum “Living In The Gap + Hungarian Pictures” haben es sich die Soulmates zur Aufgabe gemacht, die Spaltung in unseren Gesellschaften zu überwinden und die verbindenden Elemente hervorzuheben – auch zwischen den Generationen. Als eine Art Vermächtnis geben sie als “Old Rebels” die Fackel an die “Young Rebels” weiter, verbunden mit dem Wunsch nach mehr Achtsamkeit und Gerechtigkeit zwischen den Generationen. “The Torch” – den Abschluss-Song des Albums – gibt es nun als neu-arrangierte Promo-Single und Video für die besinnliche Zeit des Jahres.

“Es hat mich sehr berührt,” sagt Leslie Mandoki, “als sich bei unseren Hungarian Pictures Konzerten am Ende des Songs das Publikum geschlossen zu Standing Ovations erhob, die bis zum Ende der Show für fast eine Stunde lang anhalten sollten.” Selbst für eine so erfahrene Künstler-Truppe wie die Soulmates war dies ein einzigartiger emotionaler Höhepunkt. „In diesem Moment spürten wir alle in den Konzerthäusern diese tiefe Verbindung zwischen unserem Publikum und uns Künstlern, die so direkt nur die Musik schaffen kann. Das zeigt, dass wir die Menschen erreichen und sie unsere Botschaft gehört haben. Wir müssen aufstehen für eine friedliche, freie Welt und die Fackel an die nächsten Generationen weitergeben – passing on the torch! Wenn viele Menschen nun in der besinnlichen Zeit und das Fest der Familie gemeinsam mit ihren Kindern feiern, und vielleicht krabbeln auch schon die Enkelkinder um den Weihnachtsbaum, dann sollten wir uns bewusst machen, dass sie die Zukunft sind und uns fragen, in welchem Zustand die Welt ist, die wir ihnen “übergeben”? Also wünschen wir ihnen Kraft, Mut und den Hunger, nach den richtigen Lösungen zu streben und helfen wir ihnen dabei, so lange noch Zeit ist.”

„The world’s gone mad – the world you’re living in, is all we gave – You pay the dues, you pay the fine“

„Be brave, be strong, be hungry – pass on THE TORCH!“

