Mimi Schell mit neuem Album und längstem Albumcover der Welt

QUELLE » Bite It

ARTIST » Mimi Schell

LABEL » Record Jet

Bite It

Heliodor, griechisch für “Geschenk der Sonne”, ein zitronenfarbener Edelstein die Musik der Hamburgerin Mimi Schell klingt nach einer Fahrt im Cabrio, bei der die Abendsonne die Haut streichelt bevor die aufziehende Nacht kribbelnde Gänsehaut beschert. Sie lässt einen an Glühwürmchen, Minzbonbons und donnernde Sommergewitter denken. Das Album hört man zum Verliebtsein, vor dem Ausgehen, als Soundtrack für ein persönliches Road Movie, von dem man möchte, dass es niemals endet.

Die Hamburgerin Mimi Schell hat insgesamt vier Jahre an diesem faszinierenden Album, welches am 22.11. erschienen ist, gearbeitet, das von US- Musiker Ken Stringfellow (u.a. Multi- Instrumentalist bei R.E.M. und Frontmann der Posies) meisterhaft produziert wurde. Anklänge von Indie-Rock, Soul und Gospel, Electronica und Country verschmelzen zu einer musikalischen Traumwelt, deren Energie nachwirkt, noch lange nachdem die letzte Note verklungen ist.

Jeder Song elektrisiert wie ein Bad im Mondsee, kitzelt das Herz wie die Aufregung vor dem ersten Date, macht Sehnsucht wie der letzte Kuss vor der Haustür. Mimis mitreißende, kraftvolle Stimme schafft leichtfüßig den Sprung zwischen herausfordernder Präsenz und weicher, verspielter Sinnlichkeit.

Zum Album gehört in der Luxusversion neben dem mp3 und 24bit- Downloadlink eine handgefertigte, signierte Schrift- und Bildrolle, in der alle Texte auf 10 erstaunlichen Metern Länge kunstvoll illustriert sind. Insgesamt 8 Monate hat Mimi Schell zusammen mit der Illustratorin Julia Massow an diesem Objekt gearbeitet. So fügt sich dem akustischem Erlebnis auf wundervolle Weise noch ein Visuelles hinzu und gibt der alten Tradition des Plattencovers eine neue Form. “Ich möchte den Menschen ein Stück Entschleunigung schenken”, sagt Mimi über die Buchrolle. “Die Bildwelten eignen sich hervorragend zum darin Abtauchen.”

All diese kunstvollen Details und die Liebe und Energie, die sie in HELIODOR gesteckt hat, machen das Album tatsächlich, wie sein Name verkündet, zu einem wunderschönen “Geschenk der Sonne”.

Unsere Mimi Schell Empfehlung

