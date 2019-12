VERÖFFENTLICHUNG » 13.12.2019

Ein wunderschönes Teil bietet Katie Melua ihren Fans hier zum Weihnachtsgeschäft. “Live in Concert” wurde vor einem Jahr aufgenommen: am 8. Dezember 2018 in der Londoner Central Hall in Westminster. Als Gäste hatte sie den Gori Women’s Choir dabei – und allein das ist schon eine großartige Sache.

Aber es passiert noch mehr, was diesen Release so einzigartig macht: Das Konzert beginnt mit der solistischen Interpretation des georgischen Volkslieds “Tu Asa Turpa Ikavi“. Der Track “Plane Song“, den sie übrigens gemeinsam mit ihrem Bruder Zurab Melua performed, erzählt von ihrer Kindheit in der Heimatstadt Kutaisi und wird gefolgt von “Belfast“, das die Auswanderung der Familie nach Großbritannien nachzeichnet, wo Katies aufregende Karriere als professionelle Künstlerin begann.

Im weiteren Verlauf präsentiert Katie Melua Songs aus ihren insgesamt bereits sieben, mehrfach ausgezeichneten Studioalben, darüber hinaus gibt sie Werke legendärer Schriftsteller und Autoren, die sie auf ihrer musikalischen Reise inspiriert haben, aber auch die Lieblingssongs ihres Publikums und Geschichten aus ihrer Vergangenheit zum Besten. Dabei wird sie von ihrer großartigen Band und vom Gori Women’s Choir begleitet, dessen kraftvolle und ätherische Stimmen fortwährend das wunderbar warme Gefühl von Heimat vermitteln. Wie ein menschliches Streichorchester umschmeicheln die Chorstimmen ihren Gesang – sehr heimelig in dieser kalten Jahreszeit.

Durch den stürmischen Herbst, den noch englischen Winter, aber dann endlich auch in den Frühling, und damit hinein in eine Welt voller Blumen, bringen die Künstler auf der Bühne mit einer majestätischen Interpretation des Louis Armstrong-Klassikers “A Wonderful World” die Show schließlich zu einem hoffnungsvollen, freudigen und optimistischen Finale. Selten habe ich ein Konzert gehört, das so schlüssig aufgebaut war und auf ein grandioses Finale hin arbeitete.

Ebenso schön wie das Konzerterlebnis ist die Präsentation als live-CD: Das Hardcoverbuch enthält auf 84 Seiten einzigartige Momentaufnahmen von Katie Melua sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen, die Fotografin Karni Arieli eingefangen hat, außerdem beeindruckende Illustrationen des Creative-Director-Teams Karni & Saul sowie ein von Katie verfasstes Vorwort.

Im Oktober 2020 geht es auf Tour – mit Start in Hamburg und Abschluss in Luxemburg:

Katie Melua Tournee 2020

04.10.2020, (D) Hamburg, Barclaycard Arena

05.10.2020, (D) Berlin, Tempodrom

10.10.2020, (D) München, Philharmonie

12.10.2020, (D) Nürnberg, Meistersingerhalle

13.10.2020, (D) Mannheim, Rosengarten

14.10.2020, (D) Frankfurt, Alte Oper

15.10.2020, (AT) Linz, Brucknerhaus

17.10.2020, (AT) Bregenz, Festspielhaus

19.10.2020, (CH) Zürich, Samsung Hall

20.10.2020, (CH) Basel, Musical Theatre

22.10.2020, (D) Kempten, Big Box

23.10.2020, (D) Kassel, Stadthalle

24.10.2020, (D) Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

26.10.2020, (D) Rostock, Stadthalle

27.10.2020, (D) Hannover, Kuppelsaal

28.10.2020, (LUX) Luxembourg, Rockhal

