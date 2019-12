Mike Singer ist jedem ein Begriff. Vor ein paar Jahren noch lud er seine Coversongs im Internet hoch, die schon bald millionenfach geklickt wurden. Inzwischen erreicht er mit seinen eigenen Songs 700.000 YouTube Abonnenten, auf Facebook 350.000 und bei Instagram 1,5 Millionen Follower. Mike ist mit drei bereits veröffentlichten Alben, von denen jedes einzelne in Deutschland in den höchsten Chartpositionen eingestiegen ist, schon jetzt eine Pop-Sensation! 2018 gewann er den MTV Europe Music Award in der Kategorie „Best German Act“. Mit bereits monatelang ausverkauften Touren ist Mike Singer nun bereit, den Rest der Welt zu erobern.

Und wie sieht es bei Bars and Melody aus? Das dynamische Urban-Pop-Duo aus UK kann bereits auf mehrere weltweit erfolgreiche Single-und Album Releases inklusive Platin Status zurückblicken. Leo und Charlie treffen einfach die richtigen Töne, wenn es darum geht, Beat (Bars) und Melodie (Melody) zusammenzubringen. Ihre Beliebtheit lässt sich leicht an ihren Social-Media-Reichweiten erkennen: 3,4 Millionen Abonnenten auf YouTube, 1,4 Millionen Follower auf Instagram und 1,1 Millionen Follower bei Facebook. Doch die Jungs haben noch mehr zu bieten – sie sind bereits durch die ganze Welt getourt.

Fehlte also nur noch, dass sich Bars und Melody und Mike Singer zusammentun! Die drei begegneten sich zum ersten Mal 2017 bei den Videodays in Berlin. Sie verstanden sich auf Anhieb super und es war sofort klar, dass sie musikalisch zusammenarbeiten wollen. Mike beschloss, BAM zu fragen, ob sie bei seiner Deja-vu-Tour 2018 mitmachen wollten, was sie nicht nur musikalisch noch mehr zusammenschweißte.

Vor kurzem trafen die drei Jungs sich in Berlin und nahmen den Track “Teenage Romance“ auf. Dieser Song ist aus vielen Gründen besonders, unter anderem,weil Mike zum ersten Mal auf Englisch singt. Der Track selbst besticht durch eine hervorragende Instrumentierung und mitreißende Gesangsparts, doch von diesen drei großartigen Songschreibern war auch nichts anderes zu erwarten. Der Text handelt von einem Thema, das jeder absolut nachempfinden kann: Der ersten Liebe.

“Teenage Romance“ ist für Bars and Melody und Mike Singer ein riesiger Schritt nach vorne. Durch ihr Feature wird dieser Song in den nächsten Monaten mit Sicherheit die Playlists, Clubs, Ohren und Herzen von Millionen im Sturm erobern. “Teenage Romance” wird am 13. Dezember veröffentlicht. Das Datum fällt mit dem Beginn der Vorbestellungen für das Album „SADBOI“ von Bars and Melody zusammen, das im März 2020 erscheinen wird.

