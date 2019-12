STONE SOUR – das erste Livealbum

VERÖFFENTLICHUNG » 13.12.2019

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Stone Sour

LABEL » Cooking Vinyl, Sony Music

STONE SOUR veröffentlichten 2002 ihr gleichnamiges Debütalbum und wurden sofort als eine der bedeutendsten neuen Rockbands des 21. Jahrhunderts gefeiert. Das Fronter Corey Taylor auch als Sänger und Shouter von Slipknot fungiert, spielt inzwischen kaum noch eine Rolle. Spätestens mit “Hydrograd” ist die Band ganz oben angekommen.

“Hello, You Bastards: Live In Reno” ist das erste, längst überfällige Livealbum der Band. Aufgenommen wurde die Show im Oktober 2018 – und sie enthält 16 Tracks, darunter All-time-favourites wie “Absolute Zero” und “Through Glass”. Corey ist in stimmlicher Topform und macht ebenso wie die Instrumentalisten einen fantastischen Job.

Auch Gitarrist Josh Rand hatte seinen Spaß: “Es ist mir eine große Freude, die erste offizielle Veröffentlichung von Stone Sour -Live- bekannt zu geben. Das hier ist die gesamte Reno-Show, genau wie sie am 5. Oktober 2018 abgelaufen ist. Wir sind sehr stolz auf die Tatsache: 100% live ohne Overdubs! Es ist nicht perfekt, aber wir auch nicht. Als Sammler wollte ich, dass diese Limited Edition etwas ganz Besonderes ist. Das Vinyl ist auf 180g gepresst und bietet die bestmögliche Audioqualität und ist begrenzt. Ich hoffe, euch gefällt das genauso gut wie uns.”

Ist dem noch was hinzu zu fügen? Nicht wirklich. Wer STONE SOUR schon live erlebt hat, weiß, was ihn erwartet. Alle anderen haben hier eine große Gelegenheit zu sehen, was der umtriebige Corey so drauf hat.

