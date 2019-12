Whitesnake Tour 2020 Deutschland Tickets – Special Guest Europe

QUELLE » wizpro.com

Nach dem ausverkauften und umjubelten einzigen Deutschland-Konzert im Juli 2019 in Köln kündigt die legendäre Mega-Platin-Rock’n’Roll-Band Whitesnake um Ex-Deep Purple-Sänger David Coverdale für 2020 gleich fünf Konzerte hierzulande an. Mit im Gepäck: das aktuelle Top 3-Album „Flesh & Blood“ (Frontiers/Soulfood). Im Rahmen der „The Flesh & Blood World Tour“ tritt das Sextett in folgenden Städten auf: in München am 17. Mai 2020 (Zenith), in Berlin am 21. Mai 2020 (Verti Music Hall), in Hamburg am 22. Mai 2020 (Sporthalle), in Dortmund am 24. Mai 2020 (Warsteiner Music Hall) und in Stuttgart am 26. Mai 2020 (Porsche-Arena). Special Guests in München, Berlin und Hamburg sind die schwedischen Hardrocker Europe.

17.05.2020 – München / Zenith

21.05.2020 – Berlin / Verti Music Hall

22.05.2020 – Hamburg / Sporthalle

24.05.2020 – Dortmund / Warsteiner Music Hall

26.05.2020 – Stuttgart / Porsche-Arena

