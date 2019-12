Slipknot Tour 2020 Deutschland Tickets Termine Berlin Köln

QUELLE » Eventim.de

Slipknot Tour 2020 Deutschland Tickets

Slipknot und Deutschland – das ist eine ganz besondere Beziehung. Nicht von ungefähr sind die US-Metal-Berserker schließlich mit jedem ihre letzten vier Alben auf Platz #2 der deutschen Charts geklettert. Aufgrund der enormen Nachfrage für ihre Deutschland-Shows Anfang 2020 legen Corey Taylor & Co. nun noch einmal zwei weitere Open-Air-Konzerte im Sommer nach: Am 31. Juli spielen Slipknot im RheinEnergieStadion in Köln und am 7. August geben sie sich in der Berliner Waldbühne die Ehre.

Slipknot Tour 2020 Deutschland Termine

31.07.2020 – Köln / Rheinenergiestadion

07.08.2020 – Berlin / Waldbühne

