Deine Freunde: “Helikopter” – moderner HipHop Sound und freche Texte

VERÖFFENTLICHUNG » 22.11.2019

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Deine Freunde

LABEL » Sturmfreie Bude, Universal Music

22.11.20197 / 9

Seit 8 Jahren sind Deine Freunde nun schon musikalisch unterwegs und haben sich längst zu einer festen Größe in der deutschen Musikszene entwickelt. Mit modernem Hip-Hop-Sound und frechen Texten begeistern sie nicht nur im Kinderzimmer und in kleinen Clubs, sondern auch im Familienwohnzimmer und in großen Konzerthallen. Mit ihrem fünften Studioalbum „Helikopter“ gönnen uns Deine Freunde nun erneut einen Rundflug über die großen und kleinen Katastrophen des Familienlebens.

Wer Flo, Lukas und Pauli kennt, der ahnt schon, dass sich der Albumtitel nicht nur auf die Überflieger-Qualitäten der Band bezieht, sondern auch als kleiner Seitenhieb auf die sogenannten Helikopter-Eltern gedacht ist, die ewig beschützend über ihren Lieblingen kreisen. Diese sind es dann wahrscheinlich auch, die diese coole Mucke am liebsten aus dem Kinderzimmer verbannen wollen, wie in „Wieder deine Freunde“ besungen wird. Die meisten Eltern grooven aber wohl selbst gerne zu den fetten Beats und können über die Texte lachen, auch wenn sie oft den Spiegel vorgehalten bekommen. Denn Deine Freunde sehen die Welt aus Kindersicht und verstehen deshalb ziemlich gut, wie uncool es ist, für Fotos immerzu „Cheese“ sagen zu sollen, oder das ein bisschen „Aua“ zum Leben einfach dazugehört.

Aber die Band nimmt sich auch mal selbst auf die Schippe, etwa wenn es in „Jedes Mal“ um den vergesslichen Sänger geht. Und Erzieher Florian Sump lässt uns an seinem Arbeitsalltag teilhaben mit „Elternvertreterwahl in der KiTa“ und dem wunderbaren „Das Lied vom Abholen“, das eigentlich in jeder KiTa zur Abholzeit in voller Lautstärke laufen sollte – vielleicht müssten die Erzieher dann nicht mehr so viele Überstunden machen.

Auch die Sorgen frischgebackener Eltern werden besungen in „Kater vs. Vollzeitrausch“, oder „Die Sirene“ , immer natürlich mit einem Augenzwinkern. „Wenn der Hausmeister kommt“ handelt von dem einen Hausmeister, der leider einfach fies ist (und dem wahrscheinlich jeder im Leben schon begegnet ist), und „April, April“ ist wieder ein typisch verrückter Deine-Freunde-Song über schlechte Aprilscherze. Eine Hymne auf die Gegenwart liefern die drei mit „Früher war alles besser“ und blicken am Ende des Albums auch ganz hoffnungsvoll in die Zukunft mit „Noch nicht fertig“.

„Helikopter“ ist wieder ein frisches, unterhaltsames Familienalbum geworden – das Etikett Kindermusik wird Deinen Freunden schon lange nicht mehr gerecht. Wer noch ein cooles Last-Minute-Geschenk sucht, liegt hier ebenso richtig, wie alle Familien, die nach den Feiertagen mal wieder musikalische Abwechslung brauchen.

Unsere Deine Freunde Empfehlung

Helikopter Audio-CD – Hörbuch

Sturmfreie Bude (Universal Music) (Herausgeber)

Letzte Aktualisierung am 21.12.2019 um 21:32 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API