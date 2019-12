Adel Tawil mit neuen Songs im Gepäck: 28.1.2020, Arena Trier

VERÖFFENTLICHUNG» 08.11.2013 BEWERTUNG» 8 / 9 ARTIST» Adel Tawil LABEL» Universal Music, Vertigo In den 90ern war Adel Tawil noch Mitglied bei The Boyz, was man heute wohl als Jugendsünde verbuchen muss. Immerhin hat ihm [weiter lesen]