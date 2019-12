Frank Turner – das 2000. Konzert endlich live auf CD/DVD

Zum Jahresabschluss veröffentlichte Frank Turner ein absolutes Highlight! Mitte Dezember erschien auf CD, DVD und als Download “Show 2000 — Nottingham Rock City”, der packende Live-Mitschnitt seines 2016er Konzerts in Nottingham. Das Konzert war seine 2.000. Show und war bisher von Fans immer wieder angefragt worden, aber noch nie zuvor als einzelne Veröffentlichung erschienen.

Cool auf jeden Fall, dass der in Bahrain geborene Brite so akribisch Buch führt über die Anzahl seiner Konzerte. Seit dem Ende der Punkband Million Dead, bei der er als Sänger fungierte, im Jahr 2005 ist er als Solo-Künstler unterwegs und bietet eine breit angelegte Mischung aus Rock, Pop, Punk und Folk.

Die Nacht der Show war ein echtes Fest für Frank, der in etwas mehr als zehn Jahren 2000 Live-Shows aufführte — was einem erstaunlichen Durchschnitt entspricht und aufzeigt, wie sich der Singer/Songwriter vom Geheimtipp in die Herzen einer immer größer werdenden Fangemeinde spielte. Die Show ist gewohnt furios und das Publikum überaus textsicher. Es macht kaum Sinn, einzelne Songs aufzuzählen, da jeder für sich eine Wucht ist. Allein das Motörhead-Cover “Ace Of Spades” sei erwähnt.

Über die Veröffentlichung sagt Frank: “Ich bin sehr froh, endlich die Aufnahmen meiner 2000. Show zu haben — es hat lange gedauert. Es war eine perfekte Show und ein großartiges Dokument eines ganz bestimmten Moments in meiner Karriere.” Das Paket enthält die DVD des Konzerts und eine um einige Songs gekürzte live-CD. Zugreifen!

Unsere Frank Turner & The Sleeping Souls Empfehlung

Show 2000 (CD+Dvd) Audio-CD – Hörbuch

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ohne Altersbeschränkung

Polydor (Universal Music) (Herausgeber)

Letzte Aktualisierung am 23.12.2019 um 10:51 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API