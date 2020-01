VERÖFFENTLICHUNG » 13.12.2019

“The Slim Shady LP” erschien ursprünglich im Februar 1999. Das gemeinsam mit Dr. Dre produzierte Album, in dem Eminem aus der Perspektive seines Alter Egos Slim Shady spricht, verschaffte dem Rapper den weltweiten Durchbruch. Es war das zweite Album nach dem nicht chartrelevanten “Infinite” und es sollte das letzte bleiben, das es nicht auf Platz 1 der US-Charts schaffte.

“The Slim Shady LP” verkaufte sich über 18 Millionen Mal und erhielt im Jahr 2000 bei den Grammy Awards die Auszeichnung “Bestes Rap-Album des Jahres”. Zudem erklomm es innerhalb kürzester Zeit Platz 2 der Billboard 200 Charts. Mit der steigenden Popularität begannen auch kontroverse Debatten über die Texte des Rappers, die sich Themen wie Gewalt, Drogen und Sex widmeten. Im Song “’97 Bonnie and Clyde” beschrieb er etwa, wie er mit seiner Tochter an den Strand fährt, um die Leiche ihrer Mutter loszuwerden (eine Szene, an die sich auch das Albumcover anlehnt), während der Song “Guilty Conscience” Eminem und Dr. Dre als gute und böse Seite eines Menschen erscheinen lässt.

Der Meilenstein feierte im letzten Jahr Jubiläum und Eminem präsentierte bereits im Februar mit der “Expanded Edition” den perfekten Release, um sein Kultwerk zu feiern. Zudem erschien am 13. Dezember eine 3LP/2CD Version der “Expanded Edition” und enthält neben dem Originalalbum auch exklusives Bonusmaterial.

Neben Hits wie “My Name Is” oder “Role Model”, welche den damals noch relativ unbekannten Rapper über Nacht in einen Mega-Star verwandelten, gibt es nun zehn weitere Bonus Tracks. Es sind die beiden A-cappella-Versionen und “Get You Mad”, die man schon von der alten Special Edition kennt, außerdem Freestyles, Instrumentals und weitere Raritäten – etwas wirklich Neues ist aber nicht dabei. Die Vinylversion des Albums kommt als Bonus noch mit einem exklusiven Poster.

Das Kultalbum hat den Erfolg des Rappers aus Detroit begründet und ihn zum Superstar gemacht. Dass ausgerechnet einen weißer Rapper diese Erfolge feiern sollte und neuen Flow in die eingefahrenen Rap-Spuren brachte, war ein Weltereignis. Hinzu kommt die perfekte Produktion des Albums. Was soll man sagen? Ein Muss – auch wenn man sich mehr Bonusmaterial gewünscht hätte.

