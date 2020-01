Als letzte Tat vor den Weihnachtsfeiertagen haben Emma6 noch eine neue Single veröffentlicht – und damit die letzte bevor ihre „Möglichkeiten EP“ am 24.01. veröffentlicht wird. „Meine Wege deinetwegen“ schrieb Peter an seine Frau zur Geburt der Tochter. Peter dazu: “Es ist fast unmöglich, all das, was man in so einem Moment fühlt, in ein paar Töne und Worte zu verpacken”. Das Video – und der dritte Teil der Tetralogie – gibt’s hier:

Die Band über den Song „Meine Wege Deinetwegen“: “Man trifft nicht so oft Menschen, die einen zum Guten verändern. Wenn das so ist und man es auch noch merkt, sollte man schauen, dass man auch etwas zurückgibt. Diesen Song zum Beispiel. Wir werden oft gefragt, ob wir das, worüber wir schreiben, selbst erlebt haben. Bei diesem Lied ist es so. ‚Meine Wege Deinetwegen‘ ist ein Geschenk an meine Frau zur Geburt unserer Tochter. Es ist fast unmöglich, all das, was man in so einem Moment fühlt, in ein paar Töne und Worte zu verpacken, aber ich habe es trotzdem versucht. Ich hoffe, es wird später auch jemandem gefallen, der jetzt noch nicht versteht, was der Typ in der Lautsprecherbox da singt und warum er so klingt wie Papa.”

Klammheimlich hat das Indierock-Trio aus Heinsberg vier neue Songs aufgenommen. Zusammen mit ihrem langjährigen Wegbegleiter Florian Sczesny und ein paar Mikrofonen haben sie sich in einer kleinen Holzhütte im Schwarzwald eingeschlossen und sich bewusst limitiert. Sie klingen abgespeckt, mehr nach Akustikgitarre und doch erkennt man ihren unverwechselbaren Sound wieder. Dabei haben sie es geschafft die klugen, wie ehrlichen Texte noch mehr in den Fokus zu rücken. Nach 14 Bandjahren und drei Alben hat die Band Lust in kleineren Sinneinheiten zu fühlen und zu denken. So gibt es passend zur EP auch noch eine Video-Tetralogie.