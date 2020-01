Kettcar - 26.01.2020 - Düsseldorf, Stahlwerk

Wie viele Seiten hat eine Medaille? Wie oft muss man die Perspektive wechseln, um die Dinge klarer zu sehen? Und wer war eigentlich zuerst da: Das private Ei oder die politische Henne? Mit „Ich vs. Wir“ haben Kettcar im Sommer 2017 ein Standardwerk in Sachen „Musik zur Zeit“ veröffentlicht. Ein Album, das gleichzeitig Bestandsaufnahme und Vision war. Das sich klar positionierte und laut Nein sagte zu der Art und Weise, wie derzeit viel zu viele (Un-)Menschen Gesellschaft definieren. Und das einer zweifelnden Band, die ziemlich nahe am Abgrund taumelte, erst einen Fallschirm zuwarf und sie dann nach vorne schubste: Auf jetzt, da geht noch was! 2020 sind Kettcar mit ihrer Live-Platte “…und das geht so” auf Tour – und schauen am 26. Januar auch auf einen Gig im Düsseldorfer Stahlwerk vorbei! Alle Termine im Überblick:

25.01. Braunschweig, Staatstheater

26.01. Düsseldorf, Stahlwerk

27.01. Nürnberg, ZBau

28.01. München, Muffathalle

29.01. Mannheim, Capitol

30.01. Dresden, Schlachthof

31.01. Bremen, Pier 2

01.02. Lübeck, MuK

