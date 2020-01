Nick Cave and The Bad Seeds - 17.05.2020 - Köln, LanxessArena

Nick Cave & The Bad Seeds siebzehntes Studioalbum “Ghosteen” ist am 4. Oktober 2019 digital veröffentlicht worden und wird weithin als ihr bestes Werk denn je bezeichnet. Vinyl und CD wurden am Freitag, 8. November 2019 veröffentlicht. Nick Cave & The Bad Seeds haben eine Tour im Frühjahr in Europa und UK angekündigt. Bekannt als einer der besten Live – Acts wird die Band in 19 Ländern auftreten, vier Shows davon in Deutschland, u.a. auch am 17. Mai 2020 in der LanxessArena in Köln.

