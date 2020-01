Alicia Keys: neue Single und Video – Ed Sheeran als Co-Writer

QUELLE » KB katrin brauer

Musik-Ikone, Grammy-Preisträgerin und Grammy-Award-Show-Host Alicia Keys beginnt das Jahr 2020 mit einer brandneuen Single: „Underdog“ ist der Titel des Songs, den die 38-jährige New Yorkerin zusammen mit Ed Sheeran schrieb. Für die Produktion stand ihr Johnny McDaid (Ed Sheeran, P!nk) zur Seite. Das Musikvideo zu „Underdog“ entstand unter der Regie von Wendy Morgan. Einen „exclusive first look” gewährte Alicia den Zuschauern der US-TV-Show „Good Morning America”, die Premiere in ganzer Länge erfolgte bei MTV Live, MTV U und BET Soul, sowie auf den ViacomCBS Times Square Billboards in New York. Der Song ist ab sofort bei allen Streaming-und Download-Plattformen erhältlich.

„Manche Leute sind möglicherweise der Ansicht, dass ‚Underdog‘ ein negativer Begriff ist, doch für mich ist es ein kraftvolles Wort, das Menschen repräsentiert, die vielleicht unterschätzt werden, sich aber immer wieder Herausforderungen stellen und Erwartungen übertreffen“, erklärt Alicia. „Ich liebe dieses Lied so sehr, weil es um das wahre Leben, echte Menschen und unsere Erfahrungen geht. Wir waren alle in unserem Leben schon in Situationen, in denen wir Widrigkeiten meistern mussten. Es ist nie einfach. Einer meiner Lieblingstexte in dem Lied lautet: ‚They say I would never make it but I was built to break the mold’. Ich denke, dass es keinen Menschen auf diesem Planeten gibt, der sich schon einmal so gefühlt hat.“

„Underdog“ ein weiterer Vorab-Song aus ihrem kommenden, siebten Studioalbum „Alicia“, das im Frühling erscheinen wird. Zuvor waren bereits der funky Song „Time Machine“ und die erste Single „Show Me Love“, ein Duett mit Grammy-Preisträger Miguel, erschienen. Dies alles ist allerdings erst der Anfang eines aufregenden Alicia-Keys-Jahres. Am 26. Januar wird sie – nach dem großen Erfolg 2019 – zum zweiten Mal in Folge Host der Grammy Awards Show sein, die vom Fernsehsender CBS ausgestrahlt wird. Ihr Buch „More Myself“ erscheint am 31. März via Flatiron Publishing.

