CASPIAN veröffentlichen neuen Song “Circles on Circles”

CASPIAN veröffentlichen am 24.01.2020 ihr hocherwartestes neues Album “On Circles”. Heute erscheint mit “Circles on Circles” ein besonderer Vorabtrack daraus: Philip Jamieson singt in dem Song der fast-immer-Instrumental-Band!

Die aus Beverly, Massachussets stammende Band CASPIAN, stehen kurz vor ihrem Release ihres fünften Albums „On Circles“ und veröffentlichen „Circles on Cirles“ – einen weiteren Song. Der neue Song bringt eine Seltenheit für CASPIAN mit sich: Trotz, dass die Band vorrangig für ihre instrumentalen Songs bekannt ist, singt Band-Mitbegründer und Gitarrist Philip Jamieson auf dem Track.

CASPIAN haben bis dato mit „The Four Trees” (2007), „Tertia“ (2009), „Waking Season“ (2012) und „Dust and Disquiet“ (2015) vier Alben veröffentlicht. Seit der Gründung wird die Band für ihre mitreißende, filmische Musik ausgezeichnet.

