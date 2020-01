QUELLE » medienAgentur

ARTIST » Gabrielle Aplin

LABEL » Never Fade Records

medienAgentur

Als Teenagerin machte Gabrielle Aplin als Internetsensation von sich reden und postete Coverversionen auf YouTube. Seitdem reitet sie auf einer turbulenten Erfolgswelle. “2012 schaffte sie es mit ihrem unglaublichen Cover von ‘The Power Of Love’ an die Spitze der britischen Charts und 2013 erreichte ihr Debütalbum English Rain Goldstatus. Das Album enthielt die Top 10-Hits ‘Please Don’t Say You Love Me’, ‘Home’, ‘Salvation’ und ‘Panic Cord’.

Dank ausgedehnter, internationaler Touren konnte Aplin bisher drei weitere No. 1-Hits weltweit verbuchen. 2015 erschien ihr zweites Album Light Up The Dark und wurde von der internationalen Presse gefeiert. 2016 veröffentlichte sie die EP Miss You, mit der sie mittlerweile mehr als 60 Millionen Streams bei Spotify und Apple Music verzeichnen kann.

Am 17. Januar 2020 wird mit „Dear Happy“ Gabrielles neues Album erscheinen: Ein optimistisches Popalbum, das von Gabrielles Leben erzählt und die Erlebnisse und Kulturen, die sie auf ihren Tourneen und Reisen während der letzten Jahre inspiriert haben, wiederspiegelt.

Für das neue Album arbeitete Gabrielle Aplin mit den Produzenten Mike Spencer (Tom Walker, Zara Larsson, Years & Years), Lostboy (Dua Lipa, Becky Hill, Sigala), The Barn Productions (Lewis Capaldi, Dean Lewis) und 5YA (Sigrid).

Auf „Dear Happy“ hören wir einige der persönlichsten Texte, die Gabrielle bisher veröffentlicht hat; dazu eine beeindruckend große Bandbreite an musikalischen Einflüssen, die wir von ihr so nicht gewöhnt sind. Das Album zeigt die wunderbare Vielseitigkeit von Gabrielle Aplin als Popstar und als Songwriterin.

Egal ob es sich um eine sparsam instrumentierte Klavierballade oder einen gewaltigen Popsong handelt, ihre Texte und der bewegende Gesang stehen auch diesmal im Zentrum ihrer Musik.

2019 trat Gabrielle auch mehr und mehr als Verfechterin einer positiven Lebenseinstellung in Erscheinung: Sie setzt sich sehr für ein Bewusstsein für psychische Erkrankungen, Tierschutz und die Vorteile einer veganen Ernährung ein, was sich in ihrer veganen Kochserie Food With Friends fortsetzt.

Gerade wurde Gabrielle Aplin als Gesicht einer besonderen Musikpartnerschaft mit H&M vorgestellt, die Independent Musiker und junge Talente unterstützt und gleichzeitig treue H&M-Fans mit exklusiven Events belohnt.

Außerdem ist Gabrielle Co-Designerin der allerersten Limited Edition Kollektion für “H&M Music”, die in Kürze erhältlich sein wird. Die Capsule Collection besteht aus zwei T-Shirts, einem Hoodie und einem Sweatshirt – alle aus 100% Biobaumwolle hergestellt.

Unsere Gabrielle Aplin Empfehlung

Dear Happy Audio-CD – Hörbuch

Never Fade Records (Rough Trade) (Herausgeber)

Letzte Aktualisierung am 10.01.2020 um 15:42 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API