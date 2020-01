QUELLE » Music Matters

Seine Alben erreichten bereits in den 80ern Kultstatus und landen bis heute regelmäßig in den Verkaufscharts. Wolf Maahn gilt als einer der einflussreichsten und beständigsten Musiker des Landes. Über 1.200 Live Shows und etliche Festivals unter anderem mit Bob Marley, Fleetwood Mac oder Bob Dylan machten den Linkshänder und gebürtigen Berliner zu „einer der größten deutschen Live-Legenden“ (WDR). Dabei kann er sich auf Hits und lyrische Geniestreiche wie „Rosen im Asphalt“, „Ich wart auf Dich“ oder „Gelobtes Land“ verlassen. Und immer wieder ist es schön zu sehen wie ein Publikum, das Zielgruppen weitgehend außer Acht lässt, vereint mitsingt, -tanzt und -feiert. Ein ganzseitiger Konzert-Review in der Hamburger Morgenpost trug die Überschrift „Wolf Maahn spielte sein Publikum glückstrunken!“. Besser lässt sich die reale Wolf-Maahn-Live-Erfahrung wohl kaum zusammenfassen. Ende des Jahres startet er mit seiner erstklassigen Band wieder durch. Im Gepäck ein brandneues Album…

„Break Out Of Babylon“ (VÖ am 07.02.2020) ist das erste Konzeptalbum in Wolf Maahns vier Jahrzehnte währenden Karriere. Es wirft Schlaglichter auf den Zustand der Welt und erzählt dazu szenenartig die Geschichte eines Milliardärs, der zum Wohltäter wird – verbunden mit dem Appell, dass die Zeit gekommen ist, wo Superreiche ihren entsprechenden Beitrag zur Lösung der globalen Krisen leisten müssen. „Wir sind spätestens jetzt an dem Punkt angekommen, wo die, die am meisten vom Raubbau an unserem Planeten profitiert haben, einspringen müssen und entsprechend ihren Möglichkeiten an die Gemeinschaft und die Umwelt zurückzahlen müssen,“ so Wolf Maahn. „Einige gehen ja schon mit gutem Beispiel voran. Wir sollten das stärker thematisieren.“ Bei einigen Songs schlüpft er selbst in die Rolle des Star Investors oder bei “Leere Phrasen” auch mal in die seiner Ehefrau, und es wird deutlich, dass auch noch so viel Geld nicht vor Liebeskummer schützt. Auch stilistisch wird es einige Überraschungen geben. Zwar gab es auf den bisherigen Alben hin und wieder Reggae Tunes, nun aber singt Wolf Maahn, der bereits 1980 im Vorprogramm von Bob Marley & the Wailers auftrat, gut die Hälfte des Albums über Reggae Beats.

Als kleinen Vorgeschmack hier das Video zu “Tanzen gegen den Wahnsinn”:

WOLF MAAHN & BAND

Break Out Of Babylon Tour 2020

07.02.2020 – Ronnenberg /Hannover, Marie-Curie-Schule

08.02.2020 – Berlin, WABE

09.02.2020 – Münster, Jovel

14.02.2020 – Hamburg, Gruenspan

15.02.2020 – Schwerin, Speicher

12.03.2020 – Frankfurt, Brotfabrik

14.03.2020 – Köln , Gloria Theater

19.03.2020 – Göttingen, MUSA

20.03.2020 – Cottbus, Glad-House

21.03.2020 – Dresden, Tante Ju

28.03.2020 – Stuttgart, clubCANN

29.03.2020 – Mannheim, Capitol

04.04.2020 – Neunkirchen, Saar, Neue Gebläsehalle

18.04.2020 – Affalter, Linde

24.04.2020 – Bielefeld, Forum

09.05.2020 – Düsseldorf, Savoy Theater

