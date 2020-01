SIDEBÜRNS verlängern bei Dr. Music Records für das kommende Album!

DATUM » 12.01.2020

QUELLE » Dr. Music Records

ARTIST » Sidebürns

LABEL » Dr. Music Records

Die Fucking Fast Rock ’n’ Roller SIDEBÜRNS und Dr. Music Records verlängern ihre Zusammenarbeit für das kommende Album „Too Loud!“

Nachdem SIDEBÜRNS bereits ihr 2014er Debüt „Highballing The Jack“, damals noch unter dem alten Bandnamen Mr. Sideburn And The Barons, über Dr. Music Records veröffentlichten, vertrauen die Weimarer nun auch beim neuen rauen Rock ’n’ Roll Album „Too Loud!“ auf das Hagener Label. Die von Frithjof Rödel im Atomino Studio Erfurt produzierte Scheibe mit ihren neun Songs wird am 07.02.2020 sowohl auf CD als auch Vinyl nun im Handel erscheinen.

Musikalisch liefern SIDEBÜRNS auf dem Album dreckige, harte Riffs, drückende Trommelschläge, und einen Gesang, der von den alkoholgetränkten Konzerten der letzten Jahre merklich gezeichnet über die Anlage brüllt. Inspiriert wurde das Trio dabei hörbar von Peter Pan Speedrock, Motörhead und MC5. Gewürzt mit einer amtlichen Prise Heavy Metal, schraubt die umtriebige Rockerbande einen Sound, den sie selbst treffend als ‘Fucking Fast Rock ’n’ Roll’ bezeichnen.

SIDEBÜRNS, das sind Gitarrist und Sänger Ralf Sidebürn, Femme fatale Tieftönerin Katja BAroneSS, die auch die eine oder andere Zweitstimme beisteuert, und Schlagzeuger Ronny G Hämmer. Seit ihrer Gründung 2002 touren SIDEBÜRNS durch Deutschland und das umliegende Ausland, um mit ihrer ‘Fuck You’ Mentalität konsequent Rockerclubs und verrauchte Kneipen in Grund und Boden zu spielen.

Während ihres Roundtrips bespielten die Rock ’n’ Roller bis heute zahllose Bühnen, u. a. mit den V8 Wankers, Transport League und Mammoth Mammoth. Die Idee zum Albumtitel „Too Loud!“ entstand, nachdem SIDEBÜRNS bei einem Motorradclub von der Bühne flogen, weil sie tatsächlich zu laut spielten.

