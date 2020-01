SORTOUT unterschreiben bei Dr. Music Records

DATUM » 12.01.2020

QUELLE » Dr. Music Records

ARTIST » Sortout

LABEL » Dr. Music Records

12.01.2020Dr. Music Records

SORTOUT und Dr. Music Records machen gemeinsame Sache für die Veröffentlichung ihres Metalcore Albums „Conquer From Within”

Gemeinsam mit ihrem neuen Label Dr. Music Records stoßen die Österreicher SORTOUT getreu ihrem Bandmotto ‘ARISE. SORT OUT. OVERCOME.’ mitten ins Herz der aktuellen Metalcore Szene und setzen ihren bereits 2008 begonnenen Weg mit ihrem kompromisslosen zweiten Album „Conquer From Within“ voller Wucht fort. Die zwölf abwechslungsreichen Songs des aufstrebenden Metalcore Acts wurden von Daniel Thabet in den New Yorker Liquid Studios produziert und von Grammy Gewinner Alan Douches (Dillinger Escape Plan, Every Time I Die, Mastodon, Baroness) perfekt gemastert.

Mit ihrem weltweit am 21.02.2020 erscheinenden neuen Album beweisen die Musiker wie vielseitig ihr Metalcore ist, der von einfallsreichem Melodic Death Metal über Hardcore Intensität bis hin zu druckvollen Groove Metal Effekten reicht. Verschaffe dir jetzt mit dem fesselnden Teaser einen ersten Eindruck:

SORTOUT bereichern seit über zehn Jahren die Metalcore Szene und veröffentlichten bisher die EP „Shadow Slave“ sowie 2016 das Debütalbum „Burden Of Memories“ samt der Single und dem Musikvideo zu „An Ember Awakes“. Viele intensive Konzerte ließen sowohl ihre Fanschar als auch die Erfahrung wachsen. Im Anschluss an die Veröffentlichung des Debüts folgte eine große Europatour bei der SORTOUT von der Dorfkneipe bis hin zu Gigs mit internationalen Metal Größen wie Bullet For My Valentine, Amon Amarth, Trivium, Machine Head oder Caliban spielten.

Nach einigen Besetzungswechseln besteht die Band heute aus Sänger und Gründungsmitglied Benjamin Herter, den beiden Gitarristen Michael Geuze und Aaron Schedler sowie Tieftöner Günter Meusburger wie auch Schlagzeuger André Hammerer. Bis zur Veröffentlichung der ersten Single „Illusions“ Ende Januar stimme dich jetzt schon mit ihrem Musikvideo zur Single „An Ember Awakes“ vom Debüt ein:

Unsere Sortout Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 12.01.2020 um 21:34 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API