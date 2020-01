The Word Alive veröffentlichen neues Video zu neuem Album!

DATUM » 12.01.2020

„The future matters the most“ steht ganz am Beginn der Albuminfo und damit könnten THE WORD ALIVE nicht richtiger liegen.

Die US Core-Formation meldet sich mit Studioalbum Nummer 6 – „Monomania“ – zurück, das bereits am 21.02.2020 via Fearless Records/Spinefarm Records veröffentlicht wird. Heute erschien die erste Single & Musikvideo zum Titeltrack des kommenden Albums, das Ihr hier sehen könnt.

