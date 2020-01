QUELLE » Universal Music

ARTIST » Pearl Jam

Das neue, elfte Studioalbum von Pearl Jam wird „Gigaton“ heißen und am 27. März erscheinen. „Gigaton“ ist Pearl Jams erstes Album nach dem 2013 erschienenen „Lightning Bolt“. Es wurde von Josh Evans produziert und nicht wie gewohnt von Brendan O‘Brien. In den nächsten Wochen soll die erste Single aus „Gigaton“ veröffentlicht werden, das Stück heisst „Dance Of The Clairvoyants“.

“Making this record was a long journey”, berichtet Gitarrist Mike McCready. “It was emotionally dark and confusing at times, but also an exciting and experimental road map to musical redemption. Collaborating with my bandmates on Gigaton ultimately gave me greater love, awareness and knowledge of the need for human connection in these times.”

Das Cover des Albums zeigt ein Foto des kanadischen Fotografen, Filmemachers und Meeresbiologen Paul Nicklen, „Ice Waterfall“. Aufgenommen wurde das Motiv in Svalbard, Norwegen. Es zeigt den Nordaustlandet-Gletscher und wie er große Mengen Schmelzwasser verliert.

Im Zuge der Ankündigung von „Gigaton“ gaben Pearl Jam außerdem die Daten ihrer im März in Kanada startenden Nordamerika-Tour bekannt. Im Sommer ist die Band in Europa auf Tour und kommt auch für zwei Konzerte nach Deutschland:

PEARL JAM | LIVE

Deutschland-Daten

23.06.2020 – Frankfurt, Festhalle

25.06.2020 – Berlin, Waldbühne

