Neue Kikaninchen-DVD: „Ich mach buh und was machst du?“

VERÖFFENTLICHUNG » 20.12.2019

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Kikaninchen

LABEL » Universal Music

20.12.20198 / 9

Viele Kinder kennen und lieben es – das knuffige blau, Kikaninchen, das im Vorschulprogramm des KiKA mit seinem großen und kleinen Freunden die Welt entdeckt und immer wieder kleine Abenteuer erlebt. Wer das Kikaninchen nicht nur im Fernsehen zwischen den Kinderserien sehen will, kann dafür auf einige CDs und DVDs zurückgreifen. Mit “Ich mach buh und was machst du?“ erscheint nun passend zum 10-jährigen Jubiläum des KiKA-Vorschulprogramms die 6. Kikaninchen-DVD.

Die kurzen Episoden mit Liedern und Geschichten sind auf dieser DVD in den drei Erlebniswelten Märchen, Dschungel und Monster zusammengefasst. In der Märchenwelt wird z. B. der Rumpelstilzchen-Twist getanzt, wir hören die Geschichte vom Ritter Rafunkel und erfahren, was Rapunzel heute für einen Beruf hat. Im Dschungel sind dann Affenbabys unterwegs, die eine Rassel brauchen und sogar Dinos kann man entdecken. Schließlich wird dann noch eine lustige Monsterparty gefeiert, es gibt aber auch Tipps, wie man unfreundliche Monster, Rieser und Hexen wieder los wird. Als Bonus finden sich auf der DVD noch die Lieder „Viel Geburtstag zum Glück“ und „Morgenlied“

Mit dabei sind neben dem Kikaninchen seine großen Freunde Anni und Christian, sowie immer wieder auch Kinder, die gemeinsam mit dem liebenswerten Maskottchen die bunte Schnipselwelt erkunden. Die Hintergründe entstehen nämlich aus bunten Papierschnipseln und sind angenehm einfach und kindgerecht gestaltet. Die kleinen Zuschauer dürfen hier selbst noch ihre Fantasie spielen lassen und werden zur Kreativität angeregt. Und zwischendurch gibt es immer wieder vertraute und gleichbleibende Rituale, wie die Dibedibedap-Begrüßung des Kikaninchens oder das Eintauchen in die Schnipselwelt.

Die drei Kapitel der DVD sind mit jeweils ca. 15 Minuten Länge ganz gut für Vorschulkinder zu verarbeiten. Leider sind die verschiedenen Geschichten und Lieder nicht einzeln anwählbar, aber man kann immerhin mit der Skip-Taste von Episode zu Episode springen. Insgesamt bietet “Ich mach buh und was machst du?“ auf jeden Fall gute Unterhaltung für die Jüngsten – und auch Eltern und größere Geschwister werden gerne mal mitschauen und sich vom Kikaninchen in seine kuschelige Fantasiewelt entführen lassen!

