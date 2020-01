Coogans Bluff – Metronopolis

VERÖFFENTLICHUNG » 24.01.2020

Dass es auch in Deutschland hervorragende, innovative und genresprengende Bands gibt, hat sich mittlerweile weltweit rumgesprochen. Coogans Bluff ist so eine Band, die nichts unversucht lässt mit Genregrenzen zu brechen und das auch auf ihrem siebten Album seit Gründung (2003) beweisen.

Hier hört man viel Bekanntes aus den Genres Prog, Jazz, Fusion, Experimental, Independent, Noise, Kraut und doch klingt alles neu, unverbraucht und überraschend, weil sich die fünf aus Rostock im Songwriting immer was neues einfallen lassen.

Bei diesem Album ist es bezeichnend und vielleicht auch schon wieder in der Szene Mode (siehe … And You Will Know Us By The Trail Of Dead) auf die Hochphase des Independent der frühen 1980er zu referenzieren. So beginnt “Hit And Run” im Stile der frühen Cure und setzt mit dem Gesang bei Del Amitri an. “Soft Focus” greift musikalisch und auch gesanglich bei den Noisegöttern von Sonic Youth (SY) ab und setzt einen Song, der dem SY-Album “Goo” auch gut zu Gesicht gestanden hätte. Und immer wieder setzen Saxofon und Posaune ein und geben den Songs einen Touch von van der Graaf Generator.

Alles in allem bleibt hier ein Stück Musik, das einen großen Stellenwert für die innovative deutsche Musikszene haben wird.

