Pray For Sound – Waves

Zu Beginn der ganz dunklen Jahreszeit haben die Gebete für gute Sounds Wirkung gezeigt und das Bostoner Postrock-Quartett “Pray For Sound” hat mit “Waves” ein neues Album veröffentlicht, das oft so gar nicht in das düstere Postrock-Genre passen will, da die Sounds so positiv und energiegeladen beim Hörer ankommen. Das macht natürlich auch die Mixtur mit den ungewöhnlichen Synthiepop-Einlagen, die wohl dosiert eingesetzt werden, aber ihre Wirkung voll ausschöpfen.

“We want people to take away hope and happiness from this record. We don’t want them to feel sadness and despair as is common with much post-rock or instrumental music. We try to convey something positive.”