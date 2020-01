The Chainsmokers – die kettenrauchende Hitmaschine

VERÖFFENTLICHUNG » 10.01.2020

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » The Chainsmokers

LABEL » Columbia Records, Sony Music

10.01.20207 / 9

The Chainsmokers sind ein US-amerikanisches Future-Bass-Duo aus New York, welches aus den DJs Andrew Taggart und Alex Pall besteht. “#Selfie” war 2014 ihr erster Chartbreaker und seitdem sind sie Hitgarant in den Dancecharts Nordamerikas. Nach Europa ist der Virus spätestens mit “Don’t Let Me Down” und “Closer” geschwappt.

Auch vom dritten Longplayer hat man schon einige Vorboten im Ohr: Man denke nur an “Takeaway”, das auf vielen Radiosendern in Dauerschleife läuft. 5 Seconds of Summer, Kygo, Amy Shark, Bebe Rexha, Blink-182 und natürlich Lennon Stella sind vokale Features, denen die DJs ihren musikalischen Stempel aus Pop, R’n’B und elektronischen Trance-Elementen aufdrücken. Sehr gefällig hört sich das an.

Neben den bisher erschienenen Singles und Songs „Who Do You Love“ (featuring 5 Seconds Of Summer), „Kills You Slowly“, „Do You Mean“ (feat. Ty Dolla $ign & bülow), „Call You Mind” (feat. Bebe Rexha), „Takeaway“ (feat. ILLENIUM & Lennon Stella) und „Push My Luck“ finden sich im Tracklisting auch vier brandneue Tracks mit vier spannenden Surprise-Kollaborationspartnern: der norwegische DJ/Produzent Kygo (bei „Family”), die australische Indie-Singer/Songwriterin Amy Shark („The Reaper”), die Punk-Pop-Superstars blink-182 („P.S. I Hope You’re Happy”) und die halb-kubanische/halb puertorikanische Songwriterin Sabrina Claudio („See The Way”).

In der Streaming-Zeit ist das Angebot moderner Bands oft nur noch eine Ansammlung radiotauglicher Songs. So verwundert es nicht, dass The Chainsmoker gar kein echtes Cover liefern, sondern gleich ihr Tracklisting mit den Features auf die Frontseite klatschen. Und trotzdem: “World War Joy” ist ein modernes, homogenes Popalbum geworden, das man sehr gut am Stück hören kann. So geht’s auch – als Mosaik frischer Songperlen.

Unsere The Chainsmokers Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 20.01.2020 um 22:08 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API