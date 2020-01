QUELLE » Universal Music

Pearl Jam haben die Tracklist ihres kommenden Albums “Gigaton” bekannt gegeben, das am 27.03. erscheinen wird. Es ist das 11. Studioalbum der Band und Nachfolger von “Lightning Bolt” aus 2013.

01. “Who Ever Said”

02. “Superblood Wolfmoon”

03. “Dance Of The Clairvoyants”

04. “Quick Escape”

05. “Alright”

06. “Seven O’Clock”

07. “Never Destination”

08. “Take The Long Way”

09. “Buckle Up”

10. “Comes Then Goes”

11. “Retrograde”

12. “River Cross”

Das Cover von “Gigaton” ziert das Foto “Ice Waterfall” von Paul Nicklen, der für seine Arbeiten als (Natur-)Fotograf, Filmemacher und Meeresbiologe bekannt wurde. Aufgenommen im norwegischen Spitzbergen, zeigt es die schwindende Eisdecke des Nordostlands, aus der sich ein gewaltiger Wasserfall aus Schmelzwasser den Weg bahnt. „Die Arbeit an diesem Album war ein ziemlich langer Trip“, kommentierte Gitarrist Mike McCready. „In ganz schön düstere Ecken ging es teilweise, war ziemlich verwirrend… aber es war auch ein echt aufregender und experimenteller Abstecher und hatte etwas Erlösendes. Letztlich hat die gemeinsame Arbeit an ‘Gigaton’ meine Gefühle gestärkt und mir noch deutlicher gemacht, wie wichtig gerade in dieser Zeit ist, dass eine Verbindung zwischen den Menschen existiert.“

Bassist Jeff Ament gibt zu Protokoll: “I can’t tell you how proud I am about this group of songs. As you know, we took our time and that benefited us taking more chances. ‘Dance’ was a perfect storm of experimentation and real collaboration, mixing up the instrumentation and building a great song, and Ed writing some of my favorite words yet, around Matt’s killer drum pattern. Did I mention Mike’s insane guitar part and that Stone is playing bass on this one? We’ve opened some new doors creatively and that’s exciting.”

Seit heute gibt es ein sehr schönes Video zur ersten Single “Dance Of The Clairvoyants”:

Im Sommer kommen Pearl Jam mit ihrem neuen Album auf große Europa-Tour. Hier die Termine:

23.06. Frankfurt/Main – Festhalle | ausverkauft

25.06. Berlin – Waldbühne | ausverkauft

27.06. Stockholm – Lollapalooza Stockholm

29.06. Kopenhagen – Royal Arena | ausverkauft

02.07. Werchter – Rock Werchter-Festival

05.07. Imola – Autodromo Enzo e Dino

07.07. Wien – Stadthalle

10.07. London – Hyde Park

13.07. Krakau – Tauron Arena

15.07. Budapest – Budapest Arena

17.07. Zürich – Hallenstadion

19.07. Paris – Lollapalooza Paris

22.07. Amsterdam – Ziggo Dome

