The Glad Husbands – Safe Places

VERÖFFENTLICHUNG » 31.01.2020

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » The Glad Husbands

LABEL » Atypeek Music

31.01.2020

Da denkt man, man hätte schon viele verschiedene Stilmixes gehört, aber das hier schlägt dem Fass den Boden aus. Mit vehementer Wucht!

The Glad Husbands veröffentlichen bei Atypeek Music ein Album, dass progressive, teilweise avantgardistische Musik paart mit Hardcore- und Punk-Elementen. Was sich sowas von abwegig anhört, funktioniert aber und geht steil nach vorne. Da spielen Fusion-Jazz-Elemente gleichberechtigt neben Hardcorepassagen à la Black Flag/Henry Rollins oder Spermbirds, progressive Parts verbinden sich mit den wutgeladenen Punkparts. Das alles geht nicht konform mit dem Albumtitel.

The Glad Husbands wurden Anfang 2011 in der abgelegenen Provinz Cuneo in Italien gegründet. Als Ergebnis intensiver Proben nahm das Trio eine Handvoll neuer Songs auf, die während der drei heißesten Tage im August 2011 unter dem Titel ” God Bless The Stormy Weather” aufgenommen wurden , eine aufrichtige Hommage an Heuchelei, Ungerechtigkeit, schlechtes Wetter, Unbehagen und versteckte Aspekte des sozialen Miteinanders und anderer positiver Merkmale des Alltags.

Da sie nicht wissen, wie sie die Musik, die sie spielen, richtig definieren sollen, verstecken sie sich kurzer Hand hinter diesem kurzen und effektiven Motto: Rationale Musik, gespielt mit Punk-Attitude. Ich, für meinen Teil, würde es Progressive HC nennen.

Unsere The Glad Husbands Empfehlung

