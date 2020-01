Halsey: “Manic” – ihr offener Brief an sich selbst

VERÖFFENTLICHUNG » 17.01.2020

Ashley Nicolette Frangipane alias Halsey gehört zu den jungen Künstlerinnen, die keinen Hehl aus ihrer verwirrenden Lebens- und Familiengeschichte machen. Sie erzählt von ihrer schwierigen Herkunft, einer bipolaren Störung, Selbstmordversuchen, ihrer Bisexualität – es ist ein Leben zwischen zwei Welten und irgendwie auch das Leben zwischen der Person Ashley und ihrer künstlerischen Identität, dem Anagramm Halsey.

Die musikalische Mischung zwischen Elektro, Pop, Country und Singer-Songwriter-Musik ist bereits auf den ersten beiden Alben beim Label Astralwerks voll eingeschlagen (mit Platz 2 und Platz 1 in den US-Billboard-Charts), so dass es nicht verwundert, dass mit Capitol ein Majorlabel angeklopft hat.

Nach den ersten Single-Releases, in denen die Sängerin ihre einzigartige Wandelbarkeit unter Beweis stellte, veröffentlicht Halsey nun im Januar 2020 ihr 16 Song langes drittes Album “Manic”. Dabei schlüpft die Sängerin immer wieder in neue Rollen: In “you should be sad” gibt die Künstlerin Cowgirl-Country-Vibes zum Besten, singt mit “Finally // beautiful stranger” eine herzzereißende Pop-Ballade und löst sich in “Graveyard” von einer toxischen Beziehung.

Über die Intention hinter “Manic” und den Songs, die scheinbar unterschiedlicher nicht sein könnten, sagt Halsey: “Das Album ändert seine Identität genauso oft, wie ich es tue”. Dennoch vermittelt die Sängerin mit ihrem dritten Album den Eindruck, sich selbst, Ashley, ohne Masken und so ehrlich wie noch nie zu präsentieren. Es fühlt sich an wie ein Tagebuch, aus dem man rückblickend Lektionen und Erfahrungen zieht.

Introvertiert und lyrisch nimmt sie uns mit auf eine Reise in ihr Inneres. Und es sind sehr starke Songs, die wir da geboten bekommen – mal elektronisch stark verfremdet, dann wieder klar und schön mit der Stimme einer jungen Frau, die sich auf dem Weg ins Erwachsenenleben selbst gefunden hat.

Halsey demonstriert mit “Manic” eine ungewöhnliche stilistische und emotionale Bandbreite. Im Februar 2020 tourt sie durch Deutschland.

