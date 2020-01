QUELLE » Creative Eclipse PR

ARTIST » sleepmakeswaves

LABEL » Bird's Robe Records

Creative Eclipse PR

Die australischen Post-Rocker Sleepmakeswaves haben für 2020 neue Musik angekündigt, drei Jahre nach ihrer 2017er Veröffentlichung von “Made of Breath Only “.

Das neue Projekt mit dem Titel “These Are Not Your Dreams” wird am 15. Mai 2020 bei Bird’s Robe Records veröffentlicht.

Anstatt einem herkömmlichen Veröffentlichungsmuster zu folgen, werden in den nächsten Monaten neue Songs in Form einer Serie von 3 EPs veröffentlicht, wobei “No Safe Place” am 21. Februar, “Out Of Hours” am 17. April und “Not An Exit” am 15. Mai veröffentlicht werden.

Empfehlungen zu sleepmakeswaves

Letzte Aktualisierung am 25.01.2020 um 10:11 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API