Caspian ziehen weiter ihre Kreise – neues Album “On Circles”

Caspian, die Postrocker aus Massachusetts, sind seit 15 Jahren bekannt für ihre instrumentalen, durchaus melodischen Ausschweifungen: Post-Rock, Metal, Shoegaze, Electronic, Noise und Ambient – dort überall sind sie zuhause.

Produziert von Will Yip (Code Orange, Defeater, Quicksand, Turnstile), liefert “On Circles” die organischsten Schreib- und Recordingsessions in der Laufbahn der Band. Das Album ist eine Art-Rock-Platte, die mit Saxophonen, Dubby-Texturen und 7/8 Rhythmen bestückt ist.

Die beiden Songs “Division Blues” und “Ishmael” bieten gekonnte Lautmalereien und Gast Jo Quail mit seinem apokalyptische Cello. Der wehmütige Song “Nostalgist” enthält gar Gesangseinlagen von Pianos Become The Teeth Sänger Kyle Durfey.

Anspieltipp ist eindeutig das aufwühlende “Collapser”. Nach all den feinen Klängen und atmosphärischen Instrumentaltracks gibt es zum Ende aber noch eine faustdicke Überraschung: Die Postrocker singen den Abschluss “Circles on Circles” in perfektem Harmoniegesang mit Gitarrist Philip Jamieson am Mikro und hören sich dabei bisweilen an wie die Fleet Foxes.

