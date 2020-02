Clannad: “A Celtic Dream” – neuer Song der irischen Kultband

QUELLE » Promoteam Schmitt & Rauch

Am 3. Februar veröffentlicht das Label BMG “A Celtic Dream”, einen neuen Song von der Band Clannad, einer der erfolgreichsten irischen Bands aller Zeiten.

„A Celtic Dream“ ist typisch Clannad, mit einem Text, der sich auf die Mythen und Legenden des Lebens vor 10.000 Jahren bezieht, und einem Chor, der an die frühen Tage der Band in Donegal erinnert. Es ist einer von zwei neuen Songs, die der legendäre Produzent Trevor Horn speziell für die neue Anthologie „In A Lifetime“ aufgenommen hat. „In A Lifetime“ wird am 13. März erscheinen.

Der Titel des anderen neuen Songs „Who Knows (Where The Time Goes)“ ist eine Anspielung auf das berühmte gleichnamige Lied von Sandy Denny. Der Text behandelt die “Vaterzeit” und die Herausforderungen, denen die meisten von uns täglich begegnen. Dieses universelle Thema ist für die Band die perfekte Stimmung, um das letzte Kapitel von Clannad zu beenden.

„In A Lifetime“ ist eine Karriere-umspannende Anthologie aus Clannads 50-jähriger Karriere. Es wird als 2 CD-Set mit 38 Titeln, 2CD Media Book, Doppel-LP und erweiterte Deluxe-Box mit mehr als 100 Songs sowie in digitalen Formaten erhältlich sein – zusammengestellt von den Bandmitgliedern von Clannad.

