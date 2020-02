“Eule fühlt den Beat” und kündigt ihr drittes Album an

Die kleine Eule ist zurück und präsentiert mit “Eule fühlt den Beat” die erste Single aus ihrem neuen Album “Eule findet den Beat – mit Gefühl”. Der dritte Teil der erfolgreichen Kindermusik-Hörspiel-Reihe “Eule findet den Beat” erscheint am 27. März und ist ab sofort vorbestellbar. Wie bei den Vorgängern wird das Album als Musik-Hörspiel und als reines Musik-Album mit allen 10 Songs erscheinen.

Die Story

Eule hat schon einiges über Musik gelernt. Auf ihrem neuen Album “Eule findet den Beat – Mit Gefühl” nimmt sie das Musizieren jetzt selbst in die Hand – oder besser gesagt in die Flügel. Ihr Freund Tausendfüßler schenkt Eule eine Ukulele und sie möchte direkt ihr erstes eigenes Lied schreiben. Doch wie schreibt man überhaupt einen Song? Schnell erfährt sie, dass es ohne Gefühle eher schwierig ist Musik zu machen. Sie organisiert ein Konzert und auf ihrer Reise durch den Wald lernt sie von den anderen Tieren mehr über Gefühle und wie man mit den verschiedensten Emotionen Lieder schreiben kann. So trifft sie zum Beispiel auf die Eichhörnchen, die ein Liebes-Duett für ihre neugeborenen Kinder geschrieben haben; sie musiziert mit dem erzürnten Igel, der sich über den vermüllten Wald aufregt, sie bestärkt das Murmeltier darin, seine Angst vor Monstern mit einem Song in die Flucht zu schlagen und sie trifft viele weitere Tiere die ihre Gefühle mit Liedern ausdrücken.

Rolf Zuckowski über den dritten Teil der Eule-Reihe

Kindermusik-Legende Rolf Zuckowski begleitet das Projekt “Eule findet den Beat” bereits seit dem Debütalbum, welches 2014 erschien. Er sagt über das neue Werk:

“Die kleine Eule geht auf ihre wohl spannendste Reise. Sie führt dieses Mal nicht hinaus in die weite Welt, sondern tief hinein zu dem, was in uns allen schlummert: Gefühle, Träume, Freude aber auch Traurigkeit. Da gibt es viel zu entdecken mit wundervollen neuen Liedern zum Zuhören und Mitsingen. Danke, kleine Eule, dass Du uns mitnimmst, auf eine überraschende Reise zu uns selbst.”

Schaut euch hier das Video zu “Eule fühlt den Beat” an:

Unsere Eule findet den Beat Empfehlung

