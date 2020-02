QUELLE » Creative Eclipse PR

ARTIST » Fotocrime

LABEL » Profound Lore Records

Creative Eclipse PR

Das neue Album von Fotocrime ist zu gleichen Teilen heidnisch und himmlisch und wird aus einer Dunkelheit beschworen, die tief in uns wohnt. Fotocrime überlebt nicht nur, sondern gedeiht auch im Schatten – unter einer Schwere, die nicht zu überbieten ist, in Melodien, die Licht und Dunkel trotzen. Mit South Of Heaven, das am 13. März 2020 bei Profound Lore Records erscheint, hat es sich Fotocrime ganz auf der Kante bequem gemacht.

“Dies ist eine Platte für Nachtfahrten, ein Soundtrack für Scheinwerfer, die den Horizont beleuchten”, sagt R., der Sänger, Songwriter, Musiker und Produzent von Fotocrime. “Ich werde bis zum Ende meiner TageMusik machen – mit oder ohne Zuhörer – aber ich freue mich, einen Passagier für die Fahrt ins Dunkle zu haben.”

MAY 07 Cluj-Napoca RO | Form Space ~

MAY 08 Budapest HU | Robot ~

MAY 09 Bratislava SK | Kulturák ~

MAY 10 Brno CZ | Kabinet Muz ~

MAY 11 Warsaw PL | Chmury ~

MAY 12 Gdanks PL | Drizzly Grizzly ~

MAY 13 Dresden DE | Scheune ~

MAY 14 Bochum DE | Die Trompete ~

MAY 15 Darmstadt DE | Oettinger Villa ~

MAY 16 Lohr am Main DE | Stadthalle Lohr – Umsonst & Drinnen Festival ~

MAY 18 Koln DE | Bumann & Sohn ~

MAY 19 Liege BE | TBA ~

MAY 20 London UK | The Black Heart ~

MAY 21 Paris FR | Espace B ~

MAY 22 Winterthur CH | Gaswerk ~

MAY 23 Rorschach CH | Treppenhaus ~

MAY 26 Vienna AT | Venster 99 ~

MAY 27 Mannheim DE | Forum ~

MAY 28 Siegen DE | TBA ~

MAY 29 Berlin DE | Kastanienkeller ~

MAY 30 Hamburg DE | TBA ~

MAY 31 Prague CZ | 007 Strahov ~

~ w/ Bleakness

Unsere Fotocrime Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 5.02.2020 um 20:35 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API