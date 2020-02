BRDIGUNG pöbeln wie eh und je, unzensiert und laut

VERÖFFENTLICHUNG » 31.01.2020

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » BRDIGUNG

LABEL » Drakkar Entertainment Gmbh, Soulfood

31.01.20207 / 9

BRDIGUNG gönnen ihrem neuen Album “Zeig dich!” einen sehr dramatischen, beschaulichen Piano-Start, bevor es dann mit dem Titeltrack wie gewohnt in die Vollen geht. Die Band bleibt sich auch auf ihrem neuen Album vollkommen treu und pöbelt wie eh und je, unzensiert und laut. „Zeig dich!“ ist ein Album für alle, die die Nase voll haben von glattgebügelten Künstlern ohne Meinung – bloß nicht anecken, bloß niemanden kränken. Wo andere noch „Darf er das?“ fragen, strecken BRDIGUNG der sogenannten “Political Correctness” den Mittelfinger ins Gesicht. Eine solche Haltung ist momentan so wichtig wie schon lange nicht mehr.

Das Album bietet metallischen Punkrock, der mit Ecken und Kanten wild um sich tritt und niemanden verschont. Ein Song wie “Ob du behindert bist” passt da perfekt. Ein Spiel mit Vorurteilen – frech und ohne Hemmungen. Es ist die Mischung aus Witz und kein Blatt vor den Mund nehmen, die BRDIGUNG bei ihren Fans so beliebt gemacht hat. Vom Sound her vielleicht ein wenig untypisch, steht über allem die zentrale Aussage: “Gemeinsam lachen – mit- und übereinander. Grenzen überwinden, denn wir sind nicht (Humor-)behindert!” – also die pure Inklusion.

Zwischen Deutschrock und Punk ist die Musik absolut partytauglich. Ein Song wie “Dreh die Musik auf” spricht Bände. Die Band aus Kempen am Niederrhein hat schon mit “Zeitzünder” gezeigt, dass sie die Top 10 der deutschen Albumcharts knacken können. Mit “Zeig dich!” sind sie so nah an der Spitze wie noch nie.

Unsere BRDIGUNG Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 8.02.2020 um 16:47 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API