VERÖFFENTLICHUNG » 14.02.2020

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Kvelertak

LABEL » BMG, Rise Records

Vier Alben in dreizehn Jahren Bandgeschichte sind nicht zu viel und auch nicht zu wenig, um im Gespräch zu bleiben und Qualität abzuliefern.

Nach dem überraschenden Ausstieg von Fronter Erlend Hjelvik in 2018 und einer ersten Tour mit dem neuen Sänger Ivar Nikolaisen im Schlepptau von Mastodon, haben die sechs Mannen aus Norwegen ein neues Album am Start. Nicht nur, dass der Fronter neu ist, auch zum ersten mal Songs auf Englisch auf dem Album verewigt, unter anderem “Crack Of Doom” mit Troy Sanders von Mastodon am Mikrofon.

Das sind einige News und Neuerungen und doch bieten die Skandinavier einen altbekannten Drive, der in Mark und Bein geht. Die Mixtur Punk, Hardcore, Rock’n’Roll und Metal ist geblieben und hat sich doch runderneuert. So darf es gerne weitergehen.

Doch am Ende des Tages verkörpert „Splid“ all das, was Kvelertak je waren, sind und immer sein werden. „Wir wollen die Leute mit unserer Musik einfach wegblasen und begeistern“, erklärt Vidar abschließend. „Man kann diese Platte sowohl auf einer Party laufen lassen, als auch alleine auf Kopfhörern genießen, wenn man im Winter durch die norwegischen Wälder streift. Es ist einfach Kvelertak.“ Dem ist nichts mehr hinzuzufügen!

