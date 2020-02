QUELLE » Universal Music

Pearl Jam haben endlich das vollständige und damit offizielle Video zur Single “Dance Of The Clairvoyants” veröffentlicht, in dem nun auch die Band komplett in Erscheinung tritt. Hier ist jetzt das 3. und offizielle Video:

Das neue Pearl Jam-Album “Gigaton” erscheint am 27. März.

