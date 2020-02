QUELLE » Check Your Head

ARTIST » Biffy Clyro

Check Your Head

Biffy Clyro, eine der führenden Rockbands Großbritanniens, veröffentlicht heute mit “Instant History” eine neue Single. “Instant History” ist der Vorbote des kommenden, achten Studioalbums von Biffy Clyro, das aktuell in Arbeit ist.

“Wir wollten dieses Mal mit etwas vorangehen, das die abwegigste Sache ist, die wir auf dem Album haben. ‚Instant History’ ist der größte, knalligste Pop-Moment, an dem wir je gearbeitet haben“, so Sänger und Bandkopf Simon Neil. „Es ist ein fantastisches Eröffnungs-Statement, auch wenn es musikalisch nicht die Richtung des übrigen Albums widerspiegelt. Thematisch gibt es jedoch einen guten Anhaltspunkt, worum sich das Album dreht: aus Fehlern lernen und erkennen, wie man nach vorn blicken kann. Die Dinge können sich ähneln und werden doch nie wieder dieselben sein. Lasst uns ohne Angst an die Sache herangehen.”

Simon Neils Worte schüren die Spannung auf das neue Album von Biffy Clyro, “Britains Best Band” (Kerrang!). Auf dem neuen Album treiben “the champions of stadium rock” (The Guardian) – komplettiert durch die Johnston-Brüder James (Bass) und Ben (Drums) – all das, was sie auszeichnet auf das nächste Level. Sie liefern einige der fesselndsten Refrains ihrer Bandgeschichte ab, dazu Explosionen purer, instinktgeleiteter Intensität und ergreifende, wunderschöne Orchestrierungen. Diese eklektische Qualität sorgt für Unberechenbarkeit, besonders da diese Merkmale oftmals im Verlauf eines einzigen Tracks auftreten.

Biffy Clyro erreichten mit ihrem letzten Studioalbum “Ellipsis” Platz #1 der deutschen und britischen Albumcharts. Weitere Informationen zum kommenden Studioalbum haben wir in Kürze für euch. Stay tuned!