QUELLE » add on music

ARTIST » Adam Lambert

LABEL » Alive, Empire

add on music

Nachdem Adam Lambert in der achten Staffel von American Idol alle umgehauen hatte, veröffentlichte er sein Debütalbum “For Your Entertainment”, das den internationalen Hit “Whataya Want From Me” enthielt und ihm eine Grammy-Nominierung einbrachte. Adam folgte diesem Erfolg mit seinem zweiten Album “Trespassing”, dass das erste Album war, von einem offen schwulen Künstler, das den ersten Platz in den USA und Kanada erreichte. Sein mit Spannung erwartetes drittes Album “The Original High”,das von Max Martin und Shellback als Executive Producer produziert wurde und den Hit “Ghost Town” enthielt, wurde bei Warner Bros Records veröffentlicht. Adam schloss sich 2013 der Besetzung von „Glee“ für sechs Folgen an und spielte die Rolle von Eddie in Fox’ „The Rocky Horror Picture Show“. Anschließend war er Judge bei „The X Factor Australia“, bei dem sein Künstler Isaiah die Show gewann.

Adam tourt seit 2012 als Leadsänger von Queen (Queen + Adam Lambert), unter anderem zwei riesige Weltarenatouren, die innerhalb von Minuten ausverkauft waren und großen Zuspruch fanden. Dazwischen erkundete Adam mit Queen die Welt des Films und Fernsehens mit einem Cameo-Auftritt in dem mit einem Oscar ausgezeichneten Film “Bohemian Rhapsody” sowie der Stimme des Charakters “Emperor Maximus” in dem animierten Live-Action-Hybridfilm “Playmobil: The Movie”.

Adam veröffentlichte am 4. September die Single “Superpower” von seiner mit Spannung erwarteten EP “Velvet: Side A”, die in Großbritannien und den USA in die Top 10 der Download-Charts aufstieg. Im September 2019 spielten Queen + Adam Lambert als Headliner auf dem Global Citizen Festival und gingen im Anschluss auf große Nordamerika-Tournee. In diesem Jahr touren sie mit der “Rhapsody Tour” durch Australien und Asien, bevor sie im Frühjahr nach Großbritannien und Europa kommen. Anfang Februar veröffentlichte Adam seine Single “Roses” mit Nile Rodgers welche eine Track aus dem am 20.03.2020 erscheinendem Album “Velvet“ ist. Im April wird Adam eine Mini-Las Vegas-Residency im The Venetian spielen und im September seine Europa-Solo-Tournee beginnen.

Wer mehr wissen und immer auf dem Laufenden bleiben möchte, wende sich an die deutsche Adam Lambert Fan-Seite: https://www.adamnews.de/ Aktuelle Tourdaten gibt es hier:

Queen & Adam Lambert

24.06.2020 Berlin, Mercedes Benz Arena

26.06.2020 Köln, Lanxess Arena

29.06.2020 München, Olympiahalle

The “Velvet” Tour (Europe)

30.08.2020 – Manchester, UK – Manchester Pride

01.09.2020 – London, UK – The SSE Arena Wembley

03.09.2020 – Amsterdam, Netherlands – AFAS Live

04.09.2020 – Cologne, Germany – Carlswerk Victoria

05.09.2020 – Berlin, Germany – Huxleys

07.09.2020 – Warsaw, Poland – Expo

08.09.2020 – Hamburg, Germany – Grosse Freiheit

09.09.2020– Copenhagen, Denmark – Vega

12.09.2020 – Helsinki, Finland – Ice

Unsere Adam Lambert Empfehlung

Velvet Audio-CD – Hörbuch

Empire (Alive) (Herausgeber)

Letzte Aktualisierung am 22.02.2020 um 12:20 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API