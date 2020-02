Huey Lewis And The News – Sonnengrüße und Regenwetter

VERÖFFENTLICHUNG » 14.02.2020

In den 80ern war Huey Lewis der Mann der Stunde. Spätestens mit “The Power Of Love” aus dem Soundtrack zu “Zurück in die Zukunft” konnten sich die Rock-Liebhaber weltweit von seinen mitreißenden Qualitäten überzeugen. Auch danach gab es recht erfolgreiche Singles wie “Stuck With You” und sporadisch gestreute Alben. 2001 zum letzten Mal auf “Plan B” eigene Songs, 2010 eine Zusammenstellung von Coverversionen.

Jetzt hat es also 19 Jahre bis zum nächsten regulären Studioalbum mit eigenen Stücken gedauert und der Songwriter aus New York legt gerade mal acht Songs auf unter 30 Minuten Spiellänge vor? Man könnte darüber mosern – aber die Hintergründe sind traurig: Vor zwei Jahren wurde bei dem umtriebigen Sänger die Menière-Krankheit diagnostiziert, die ihn zeitweise taub macht und die ihn stark beeinträchtigt. Keiner weiß, ob es vielleicht sein letztes Album ist – daher macht es Sinn, die Veröffentlichung zu wagen.

Auf “Weather” präsentiert Huey Lewis sechs neue Songs sowie ein Cover von Eugene Churchs “Pretty Girls Everywhere”. Letzterer verbreitet vor allem gute Laune und wird zum echten Rock’n’Roller im alten Style. Doch auch Themen wie die eigene Vergänglichkeit spielen eine Rolle und Huey geht ehrlich und selbstbewusst damit um.

“While We’re Young” ist ein souliger Rückblick, “Her Love Is Killin’ Me” erinnert an die großen Erfolge der Band in den 80ern und “One Of The Boys” funktioniert als astreiner Countrysong. Huey Lewis zieht nochmal alle Register und gibt Einblick in sein breites Repertoire. Lasst uns hoffen, dass er noch eine Weile durchhält und uns weiterhin mit guter Musik versorgt.

