The Shires – neues Album “Good Years” am 13. März

QUELLE » netinfect

ARTIST » The Shires

LABEL » BMG Rights Management

netinfect

Dass Großbritannien als eines der Zentren der Pop- und Rockwelt gilt, ist nichts Neues. Country-Musik hingegen kommt einem wohl nicht als erstes in den Sinn, wenn man an das Vereinigte Königreich denkt. Dabei kommt eines der derzeit heißesten Country-Duos, The Shires, von genau dort. In ihrer Heimat sind Ben Earle und Crissie Rhodes längst eine fixe Größe – und erreichten nicht nur mit jedem ihrer Alben Platz eins der Country-Charts, sondern wurden auch mehrfach mit Gold ausgezeichnet.

Für ihr neues Album „Good Years“ haben sich Ben und Crissie wieder ins Mekka des Country begeben. Die Rede ist natürlich von Nashville, wo auch alle bisherigen Longplayer der Band entstanden. Einen ersten Eindruck davon, was sich ihre Fans erwarten können, gaben The Shires bereits mit den Singles „New Year“ und „Lightning Strikes“. Nun gibt es zudem die offizielle Video Premiere zu „Independence Day“.

Authentische, gefühlvolle Songs, perfekter Harmoniegesang und jede Menge Pop-Appeal – das kommt auch im Heimatland des Genres gut an: 2017 bekamen sie als erster UK-Act von der Country Music Association Awards den CMA Jeff Walker Global Artist Award verliehen. Nun ist der Rest der Welt an der Reihe, The Shires zu entdecken.

Unsere The Shires Empfehlung

Good Years Audio-CD – Hörbuch

BMG Rights (Herausgeber)

Letzte Aktualisierung am 26.02.2020 um 17:12 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API