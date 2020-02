VERÖFFENTLICHUNG » 28.02.2020

BEWERTUNG » 9 / 9

ARTIST » Eisberg

LABEL » Bellerophon Records

28.02.2020

Jochen Oberlack hat mit seinem Projekt “Das Blaue Palais” und seiner Auskopplung “D-UF 73” (sprich: Dufte) bewiesen wie sehr ihm die Düsseldorfer Schule und der Elektro-Krautrock am Herzen liegt. Mit seinem neuen Solo-Projekt “Eisberg” beweist er dies nicht nur um ein weiteres Mal sehr eindrucksvoll, sondern beweist auch, dass gesellschafts- und konsumkritische Statements nicht in dröger Liedermacherform daher kommen müssen, sondern in einem modern, klassischen Elektro-Popgewand gut anzuhören sind.

Im Grunde handelt es sich bei “Die Blaue Reise” um ein Konzeptalbum, das sich mit der Ant-/Arktis, der Menschheit, Musik und deren Entwicklungen befasst. Im Stile der Elektro-Pop-Garde aus dem Rheinischen werden hier Synthie-Klangflächen geschaffen, die der Kälte und Weite des Eismeeres gleichkommen, mit Gitarrenriffs die scharf sind wie die Kanten der Eisberge und der mit Hall belegten Stimme, die sich in der Ferne der Eiswüste verliert.

Das Video zu achteinhalb-Minüter “Schiff Ahoi!”, das sich mit der Verschmutzung des Eismeeres befasst, wurde mit Unterstützung des NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.) produziert.

Die Vinylausgabe des Albums erscheint im März 2020.

Unsere Eisberg Empfehlung

