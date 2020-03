Neue Bandwelle für Rock am Ring & Rock im Park plus Tagestickets!

Ab sofort sind Tagestickets für Rock im Park verfügbar! Außerdem sind neue Bandbestätigungen für Rock am Ring & Rock im Park am Start.

Frisch angekündigt wurden 3 Doors Down, KC Rebell & Summer Cem, The Distillers, Digitalism, Daughtry, Jake Bugg, Boys Noize, Genetikk, Don Broco, Dirty Honey, Poppy, Kafvka, Donna Missal und Fire From The Gods.

Achtung: Die Wochenendtickets für beide Festivals sind nahezu ausverkauft – schnell zugreifen!

